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Публика отметила: Солнцев стал похож на Бородину 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
В сети обсуждают недавно выставленную в инстаграме Гогена Солнцева фотографию.
Певец привык эпатировать публику экзотическим внешним видом, и просто каким-то безумным макияжем, клоунским нарядом или розовыми кудрями подписчиков не удивить.
Фолловеры отметили другое — шоумен становится все больше похожим на шоувумен, а на этой фотографии он еще и напоминает на Бородину. Не двойник, конечно, но просто как сестра родная. Длинные волосы, губы «уточкой», подведенные глаза, лепка лица — сходство с популярной телеведущей несомненно.
«Оо! Бородина ничего себе!»
То, что Гоген все чаще примеряется к женскому образу, в сети, да и не только, было давно замечено. Другой вопрос — случайно ли возникло это конкретное сходство?
Варианты могут быть разные. Возможно, это просто результат «стандартизации» трудов пластических хирургов, в результате чего утрачивается индивидуальность внешности. Но не исключено, что скандальный певец осознанно интересничает, изображая сходство со звездой высокого полета.
«Так он по ходу под нее и косит», — предполагают фолловеры.
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Шоу-бизнес
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