Публика отметила: Солнцев стал похож на Бородину

В сети обсуждают недавно выставленную в инстаграме Гогена Солнцева фотографию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Гоген Солнцев (@solntcev) 11 Авг 2019 в 3:58 PDT Певец привык эпатировать публику экзотическим внешним видом, и просто каким-то безумным макияжем, клоунским нарядом или розовыми кудрями подписчиков не удивить.

Фолловеры отметили другое — шоумен становится все больше похожим на шоувумен, а на этой фотографии он еще и напоминает на Бородину. Не двойник, конечно, но просто как сестра родная. Длинные волосы, губы «уточкой», подведенные глаза, лепка лица — сходство с популярной телеведущей несомненно.

«Оо! Бородина ничего себе!»

То, что Гоген все чаще примеряется к женскому образу, в сети, да и не только, было давно замечено. Другой вопрос — случайно ли возникло это конкретное сходство?

Варианты могут быть разные. Возможно, это просто результат «стандартизации» трудов пластических хирургов, в результате чего утрачивается индивидуальность внешности. Но не исключено, что скандальный певец осознанно интересничает, изображая сходство со звездой высокого полета.