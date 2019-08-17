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Жена Лепса увозит детей от скандалов? 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В семье Григория Лепса и Анны Шаплыковой растут трое детей — Ева, Николь и Иван.
Когда-то молодая женщина приняла эпатажного певца таким, каков он есть — с несомненными достоинствами, но и с несомненными же недостатками. Взрывной характер Григория вкупе с проблемами с алкоголем — не самая лучшая база для семейного счастья.
Лепс не единожды сам признавался в пристрастии к спиртному, Анна поддерживала его в борьбе с дурным пристрастием, а публика поддерживала ее за это.
Но, судя по фотографиям в инстаграме, Анна предпочитает выезжать на отдых, — а она с младшим поколением немало путешествует, есть снимки с Мальдив, Кипра, из Италии, Чехии и других мест, — без своего супруга. Некоторые хейтеры предполагают, что она просто изолирует детей от возможных инцидентов, которые может спровоцировать расслабившийся на отдыхе Лепс, — пишет Vladtime.ru.
Впрочем, напряженный концертный график певца вряд ли предполагает периоды длительного отдыха. Тем не менее, фолловеры, комментируя фотоотчеты Анны, настоятельно рекомендуют семье больше времени проводить вместе.
«Хорошей погоды, зовите мужа на отдых. Счастья вашей семье, здоровья», благоденствия», «А папу где оставили?», «Да кстати там предложили позвать Григория Викторовича!»
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Григорий Лепс
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