Жена Лепса увозит детей от скандалов?

В семье Григория Лепса и Анны Шаплыковой растут трое детей — Ева, Николь и Иван.

Когда-то молодая женщина приняла эпатажного певца таким, каков он есть — с несомненными достоинствами, но и с несомненными же недостатками. Взрывной характер Григория вкупе с проблемами с алкоголем — не самая лучшая база для семейного счастья.

Лепс не единожды сам признавался в пристрастии к спиртному, Анна поддерживала его в борьбе с дурным пристрастием, а публика поддерживала ее за это.

Но, судя по фотографиям в инстаграме, Анна предпочитает выезжать на отдых, — а она с младшим поколением немало путешествует, есть снимки с Мальдив, Кипра, из Италии, Чехии и других мест, — без своего супруга. Некоторые хейтеры предполагают, что она просто изолирует детей от возможных инцидентов, которые может спровоцировать расслабившийся на отдыхе Лепс, — пишет Vladtime.ru.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анна Лепс (@_lepsanna) 6 Май 2018 в 12:27 PDT Впрочем, напряженный концертный график певца вряд ли предполагает периоды длительного отдыха. Тем не менее, фолловеры, комментируя фотоотчеты Анны, настоятельно рекомендуют семье больше времени проводить вместе.