Орбакайте осудили за фотографии полураздетой дочки

Статус звезды, а особенно — звезды-мамы обязывает не совершать непродуманных шагов. Это обычные люди могу выкладывать домашние фотографии, на которых их малыши и не очень одеты, а то и вовсе голышом. Хотя, конечно, то, что годится для семейного альбома, не всегда годится для выставления не всеобщее обозрение.

Кристина Орбакайте в своем инстаграме опубликовала серию снимков с милым, в общем-то, домашним сюжетом. Певица позирует фотографу, а ее маленькая дочь Клава крутится рядом и попадает в кадр. И все бы ничего, но из одежды на малышке только трусики.

Обычные подписчики ничего криминального в съемке не увидели, кто-то пошутил по поводу испорченных парадных кадров, и все.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) 12 Авг 2019 в 4:01 PDT Но специалисты «копнули» глубже и осудили певицу за публикацию подобных снимков.

Екатерина Волкова , детский фешен-продюсер, рассказала о возможных негативных последствиях.

«Дети в Instagram, в погоне за популярностью, увидят успешный пост Кристины Орбакайте с большим количеством лайков и восторженных комментариев и сочтут, что детское фото в трусиках в соцсетях может стать хорошим поводом для набора популярности. Родители, которые самостоятельно продвигают своего ребенка, всегда ориентируются на звезд, считая многие их действия "ключом" к успеху», — приводят ее слова Dni.ru.

Волкова обеспокоена, что, взяв пример с певицы, не особо щепетильные папы и мамы тоже начнут выставлять в сеть подобные фотографии своих отпрысков.