Бузова закрыла страницу в Instagram после скандальной шутки про блокадницу

Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после шутки про блокадницу.

Теперь для просмотра записей необходимо быть подписанным на ее аккаунт.

Число подписчиков певицы составляет 16,2 миллиона человек.

По его словам, Гепрокуратура должна выйти с предложением в Роскомнадзор , чтобы попробовать заблокировать страницу певицы.

Несколько дней назад Бузова опубликовала ролик, на котором сидит в купальнике за столом, облизывает тарелку и, смеясь, сравнивает себя с жителями блокадного Ленинграда. Она объяснила это тем, что в ее семье "было принято все доедать".

Позже артистка извинилась перед теми, кого мог оскорбить ее пост, пояснив, что она шутила "только над собой", однако решила не удалять публикацию. В свою очередь, ее мать Ирина поддержала дочь, отметив, что бабушка певицы пережила блокаду, а привычка облизывать тарелки "передается в генах".