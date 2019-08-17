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Бузова закрыла страницу в Instagram после скандальной шутки про блокадницу 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: Instagram
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после шутки про блокадницу.
Теперь для просмотра записей необходимо быть подписанным на ее аккаунт.
Число подписчиков певицы составляет 16,2 миллиона человек.
Ранее общественник Виталий Бородин пожаловался Генпрокурору Юрию Чайке на страницу артистки, назвав ее пост про блокадницу неприемлемым.
По его словам, Гепрокуратура должна выйти с предложением в Роскомнадзор, чтобы попробовать заблокировать страницу певицы.
Несколько дней назад Бузова опубликовала ролик, на котором сидит в купальнике за столом, облизывает тарелку и, смеясь, сравнивает себя с жителями блокадного Ленинграда. Она объяснила это тем, что в ее семье "было принято все доедать".
Публикация вызвала шквал критики со стороны подписчиков и публичных персон, в частности, продюсера Иосифа Пригожина, актера и певца Михаила Боярского, поэта Ильи Резника, а также депутата Госдумы Дмитрия Свищева.
Позже артистка извинилась перед теми, кого мог оскорбить ее пост, пояснив, что она шутила "только над собой", однако решила не удалять публикацию. В свою очередь, ее мать Ирина поддержала дочь, отметив, что бабушка певицы пережила блокаду, а привычка облизывать тарелки "передается в генах".
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Юрий Чайка , Виталий Бородин , Михаил Боярский , Дмитрий Свищев , Илья Резник , Иосиф Пригожин , Ольга Бузова , Роскомнадзор , Госдума
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