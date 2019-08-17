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Киноактер Питер Фонда скончался на 80-м году жизни 

Вести.Ru + ещё 12 1 час назад
Фото: EPA
В США в возрасте 79 лет скончался известный американский актер, режиссер, продюсер и сценарист Питер Фонда. Как сообщили представители семьи усопшего, причиной смерти стала вызванная раком легких острая респираторная недостаточность.
Питер Фонда родился 23 февраля 1940 года в Нью-Йорке в семье известного американского киноактера актера Генри Фонда. Его старшая сестра — звезда Голливуда Джейн Фонда. На счету актера несколько десятков кинокартин, но наибольшую известность ему принесла роль в фильме "Беспечный ездок" режиссера Денниса Хоппера, напоминает ТАСС. За роль в фильме режиссера Виктора Нуньеса "Золото Ули" Питер Фонда был удостоен премии "Золотой глобус" в номинации "За лучшую мужскую роль в драматическом фильме".
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Шоу-бизнес , Другое , Деннис Хоппер , Виктор Нуньес , ИТАР-ТАСС , США
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