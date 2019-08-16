Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Снигирь встала за прилавок, чтобы помочь детям 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: @yuliasnigir
График спутницы Евгения Цыганова, актрисы Юлии Снигирь расписан до конца года. Девушка крайне избирательно подходит к съемкам и соглашается лишь в случаях, если ее зацепил сценарий.
Однако на доброе дело звезда экрана время нашла. Актриса провела весь день за прилавком торговой точки на рынке.
«Сказ о том, как Юля утку продавала. Вместе делать добро — весело и приятно», — подписала снимок молодая мама.
К слову, у звездного продавца дела быстро пошли в гору, а выручка кафе заметно увеличилась. Вырученные деньги в этот же день были направлены в детский хоспис «Дом с маяком», помогающий неизлечимо больным детишкам.
Teleprogramma.pro: последние новости
За «блокадницу» ответит: на Бузову пожаловались в Генпрокуратуру Гоген Солнцев прогулялся с женой по Москве «без допинга» Рэпер T-Killah назвал ошибку, допущенную Киркоровым
Шоу-бизнес , Юлия Снигирь , Евгений Цыганов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ заподозрили в испытании оружия «Судного дня»37
Китай стянул бронетехнику к границам Гонконга2
Российская ОПГ установила рекорд в Финляндии3
«Неприемлемо»: На Бузову пожаловались в Генпрокуратуру11
Назвавший протестующих «щенками» Пригожин объяснился39
Видео
02:29
Командир севшего в поле Airbus принес извинения
Происшествия
01:08
​«Двигатель начал отказывать»: пассажир о ЧП с А-321
Происшествия
00:57
Жертвой масла стал второй россиянин
Происшествия
00:44
Названы районы Приморья с опасной паводковой ситуацией
Катастрофы Общество
00:40
«Коньячный стрелок» из Подмосковья оказался иностранцем
Криминал Происшествия
00:36
У КНДР появилось гиперзвуковое оружие
Оружие Армия
01:01
Спецназовец пошел на штурм квартиры и потерпел неудачу
Происшествия
00:36
США пригрозили всем, кто связан с иранским танкером
В мире
00:55
Штурм спецназа пошел не по плану
Происшествия
04:43
Надежда на демократов: что может спасти СНВ-3
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение