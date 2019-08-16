Снигирь встала за прилавок, чтобы помочь детям

График спутницы Евгения Цыганова , актрисы Юлии Снигирь расписан до конца года. Девушка крайне избирательно подходит к съемкам и соглашается лишь в случаях, если ее зацепил сценарий.

Однако на доброе дело звезда экрана время нашла. Актриса провела весь день за прилавком торговой точки на рынке.

«Сказ о том, как Юля утку продавала. Вместе делать добро — весело и приятно», — подписала снимок молодая мама.

К слову, у звездного продавца дела быстро пошли в гору, а выручка кафе заметно увеличилась. Вырученные деньги в этот же день были направлены в детский хоспис «Дом с маяком», помогающий неизлечимо больным детишкам.