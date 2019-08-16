Рэпер T-Killah назвал ошибку, допущенную Киркоровым

Рэпер T-Killah (настоящее имя Александр Тарасов ) обозначил ошибку последних действий короля российской эстрады Филиппа Киркорова . Речь идет о скандальных клипах «Цвет настроения — синий», «Ибица» и «Цвета настроения — черный». Мастер речитатива рассказал на YouTube канале «Ходят слухи», что одобряет самоиронию поп-певца, но тот выпустил уже слишком много хайповых видео для подтягивания молодой аудитории и, что называется, переборщил.

Клип «Стеснение пропало» был уже лишним, считает T-Killah, Киркорову стоило отойти от эпатажа и выпустить что-нибудь лиричное.

«На этом ему нужно было остановиться, потому что уже что-то пошло не то. А если бы он выпустил в этот момент песню а-ля «Снег», это бы еще больше разорвало всех», — рассуждает Тарасов.

Напомним, этим летом Тарасов женился на журналистке Марие Беловой, на свадьбу было потрачено более трех миллионов рублей.

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