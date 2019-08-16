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Рэпер T-Killah назвал ошибку, допущенную Киркоровым 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Рэпер T-Killah (настоящее имя Александр Тарасов) обозначил ошибку последних действий короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Речь идет о скандальных клипах «Цвет настроения — синий», «Ибица» и «Цвета настроения — черный». Мастер речитатива рассказал на YouTube канале «Ходят слухи», что одобряет самоиронию поп-певца, но тот выпустил уже слишком много хайповых видео для подтягивания молодой аудитории и, что называется, переборщил.
Клип «Стеснение пропало» был уже лишним, считает T-Killah, Киркорову стоило отойти от эпатажа и выпустить что-нибудь лиричное.
«На этом ему нужно было остановиться, потому что уже что-то пошло не то. А если бы он выпустил в этот момент песню а-ля «Снег», это бы еще больше разорвало всех», — рассуждает Тарасов.
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Как вам влог!?) Какой момент выделите?)🤩 Так здорово все получилось, я такой радостный и самый счастливый!) Чтобы я не говорил и как бы не выпендривался до, могу сказать, что это самый крутой день в моей жизни!)🤘🏼 Ну, а предложение делать свадьбы в стиле #tkillah я принял, так что обращайтесь в @svadberry @anna_gorod — я готов заняться креативом вашей свадьбы!🤪🤪 Спасибо огромное нашим фотографам, вы великолепны📸: @partyvision_wedding @max__vas @deniskalinichenko @tserevitinov @papushnikov @belskaya_anastasiia @papushnikova

Публикация от  T-killah (@t_killah)

Напомним, этим летом Тарасов женился на журналистке Марие Беловой, на свадьбу было потрачено более трех миллионов рублей.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Александр Тарасов
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