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Света Яковлева оказалась в реанимации с передозировкой 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Фан-страница Светы Яковлевой ВКонтакте
Позиционирующая себя как «светская львица» Света Яковлева попала в реанимацию из-за передозировки наркотиками. Об этом сообщил PR-директор фрик-дивы Николай Титов.
Ну да, есть такое, — цитирует Титова телеканал «360».
Какие-либо подробности о состоянии Яковлевой он раскрывать не стал.
Это не важно, когда это было. Это ее образ жизни, — добавил он.
Впервые Света Яковлева заявила о себе в 2010 году. С тех пор она стала участвовать во телепроектах «Прямой эфир», «Минута славы» и «Давай поженимся!». Также она пыталась принять участие в реалити-шоу «Дом-2», но не прошла кастинг.
Она известна по своей нестандартной внешности, манере говорить, яркому макияжу и большому количеству дешёвых украшений.
Как писал News.ru, ранее известный диджей Жанна Рассказова скончалась в Москве на 30-м году жизни. По предварительным данным, смерть наступила в результате передозировки наркотиками.
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Шоу-бизнес , Общество
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