Света Яковлева оказалась в реанимации с передозировкой

Позиционирующая себя как «светская львица» Света Яковлева попала в реанимацию из-за передозировки наркотиками. Об этом сообщил PR-директор фрик-дивы Николай Титов.

Ну да, есть такое, — цитирует Титова телеканал «360».

Какие-либо подробности о состоянии Яковлевой он раскрывать не стал.

Это не важно, когда это было. Это ее образ жизни, — добавил он.

Впервые Света Яковлева заявила о себе в 2010 году. С тех пор она стала участвовать во телепроектах «Прямой эфир», «Минута славы» и «Давай поженимся!». Также она пыталась принять участие в реалити-шоу «Дом-2», но не прошла кастинг.

Она известна по своей нестандартной внешности, манере говорить, яркому макияжу и большому количеству дешёвых украшений.

Как писал News.ru, ранее известный диджей Жанна Рассказова скончалась в Москве на 30-м году жизни. По предварительным данным, смерть наступила в результате передозировки наркотиками.