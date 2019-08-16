Солнцев показал новый снимок с 64-летней супругой

Под фотографией, на которой пара счастливо улыбается, Солнцев рассказал, что они прогулялись по Москве и получили массу положительных эмоций.

«Как хорошо, когда любимой рядом хорошо и жизнь бьёт позитивом и яркими эмоциями! Главное, без допинга… Гуляли с Катером по Москве, покушали вкусный плов, покатались на великах и познакомились с огромным количеством хороших людей!» — поделился шоумен.

Как отмечает издание «Телепрограмма», недавно Терешкович прошла лечение от алкогольной зависимости. Судя по всему, лечение прошло успешно, и теперь супруга Гогена Солнцева наслаждается жизнью «без допинга».