Шоумен Гоген Солнцев опубликовал в Instagram фотографию с супругой — 64-летней Екатериной Терешкович.
Под фотографией, на которой пара счастливо улыбается, Солнцев рассказал, что они прогулялись по Москве и получили массу положительных эмоций.
«Как хорошо, когда любимой рядом хорошо и жизнь бьёт позитивом и яркими эмоциями! Главное, без допинга… Гуляли с Катером по Москве, покушали вкусный плов, покатались на великах и познакомились с огромным количеством хороших людей!» — поделился шоумен.
Как отмечает издание «Телепрограмма», недавно Терешкович прошла лечение от алкогольной зависимости. Судя по всему, лечение прошло успешно, и теперь супруга Гогена Солнцева наслаждается жизнью «без допинга».