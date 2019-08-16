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Лолита «обрушилась» с критикой на Зеленского 

Рамблер 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Российская певица Лолита Милявская поддержала в Instagram свою коллегу Таисию Повалий, назвав происходящее на Украине «безумием».
По словам Милявской, с приходом к власти на Украине Владимира Зеленского в стране не произошло изменений.
«Господи… Когда закончится БЕЗУМИЕ, которое делит Людей на « красных и белых «.. Ничего не меняется с приходом нового президента.. а жаль. Все верили», — написала Лолит (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
По данным РИА Новости, Таисия Повалий, ранее попавшая в «черный список» за то, что «активно сотрудничает» с Россией, анонсировала концерт в Национальном дворце искусств «Украина» в Киеве в декабре текущего года.
В своем Instagram певица заявила поклонникам, что руководство концертного зала назвало анонс ее выступления «заранее спланированной провокацией» и призвала их поставить лайки к посту, показав, что они хотят прийти на концерт.
«Я прошу ВАС, МОИ ИСКРЕННИЕ И ЧИСТЫЕ ПОКЛОННИКИ, сказать своё слово против Лжи и Несправедливости!» — написала певица.
Почти за сутки под постом Повалий было поставлено 6798 отметок «нравится».
Комментарии
Шоу-бизнес , Таисия Повалий , Лолита Милявская , Владимир Зеленский
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