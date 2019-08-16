Лолита «обрушилась» с критикой на Зеленского

По словам Милявской, с приходом к власти на Украине Владимира Зеленского в стране не произошло изменений.

«Господи… Когда закончится БЕЗУМИЕ, которое делит Людей на « красных и белых «.. Ничего не меняется с приходом нового президента.. а жаль. Все верили», — написала Лолит (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

По данным РИА Новости, Таисия Повалий, ранее попавшая в «черный список» за то, что «активно сотрудничает» с Россией, анонсировала концерт в Национальном дворце искусств «Украина» в Киеве в декабре текущего года.

В своем Instagram певица заявила поклонникам, что руководство концертного зала назвало анонс ее выступления «заранее спланированной провокацией» и призвала их поставить лайки к посту, показав, что они хотят прийти на концерт.

«Я прошу ВАС, МОИ ИСКРЕННИЕ И ЧИСТЫЕ ПОКЛОННИКИ, сказать своё слово против Лжи и Несправедливости!» — написала певица.

Почти за сутки под постом Повалий было поставлено 6798 отметок «нравится».