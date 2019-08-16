Жена рассказала о состоянии Валентина Гафта

Состояние народного артиста СССР и ведущего актера театра "Современник" Валентина Гафта стабильное, он чувствует себя нормально, но про выписку из больницы еще ничего неизвестно, рассказала в пятницу РИА Новости супруга артиста Ольга Остроумова

Ранее актер был госпитализирован после инсульта, его состояние оценивалось как удовлетворительное. Позднее в разговоре с РИА Новости супруга актера сообщала, что самочувствие артиста нормализовалось.

"Ничего, стабильное состояние, нормально все, про выписку ничего пока не могу сказать", — сказала собеседница агентства.