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Жена рассказала о состоянии Валентина Гафта 

РИА Новости 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Состояние народного артиста СССР и ведущего актера театра "Современник" Валентина Гафта стабильное, он чувствует себя нормально, но про выписку из больницы еще ничего неизвестно, рассказала в пятницу РИА Новости супруга артиста Ольга Остроумова.
Ранее актер был госпитализирован после инсульта, его состояние оценивалось как удовлетворительное. Позднее в разговоре с РИА Новости супруга актера сообщала, что самочувствие артиста нормализовалось.
"Ничего, стабильное состояние, нормально все, про выписку ничего пока не могу сказать", — сказала собеседница агентства.
Гафт — актер театра и кино, театральный режиссер, поэт и писатель. Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году, играл в Театре имени Моссовета, в Московском драматическом театре, в "Ленкоме", а с 1969 году выступает на сцене "Современника". Гафт дебютировал в кино в фильме "Убийство на улице Данте" в 1956 году, после чего стал активно сниматься, среди его популярных работ: "Гараж", "Небеса Обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово…", "Мастер и Маргарита", "Притяжение", "Ёлки 3" и многие другие.
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Шоу-бизнес , Валентин Гафт , Ольга Остроумова , Театра им. Моссовета , РИА Новости
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