Андрей Разин мог предотвратить гибель Виктора Цоя

15 августа исполнилось 29 лет с тех пор, как ушел из жизни Виктор Цой . Многие поклонники почтили память звезды, не остался в стороне и Андрей Разин

Как рассказал продюсер, перед трагедией группа «Ласковый май» и Цой выступали в Лужниках. По словам Разина, его коллектив работал в первом отделении, а Виктор — во втором.

«Он выезжал на моей «Чайке». Лучше бы я ему отдал эту «Чайку» и он на ней поехал в Прибалтику, чем на своем «Москвиче», на котором он разбился. Может, тогда бы он остался в живых», — сокрушается Разин.

Подписчики Разина вновь отметили, что погибший летом 1990 года певец навсегда останется в их сердцах.