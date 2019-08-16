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Андрей Разин мог предотвратить гибель Виктора Цоя 

Russianshowbiz.info 44 минуты назад
Фото: Russianshowbiz.info
15 августа исполнилось 29 лет с тех пор, как ушел из жизни Виктор Цой. Многие поклонники почтили память звезды, не остался в стороне и Андрей Разин.
Как рассказал продюсер, перед трагедией группа «Ласковый май» и Цой выступали в Лужниках. По словам Разина, его коллектив работал в первом отделении, а Виктор — во втором.
«Он выезжал на моей «Чайке». Лучше бы я ему отдал эту «Чайку» и он на ней поехал в Прибалтику, чем на своем «Москвиче», на котором он разбился. Может, тогда бы он остался в живых», — сокрушается Разин.
Подписчики Разина вновь отметили, что погибший летом 1990 года певец навсегда останется в их сердцах.
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Шоу-бизнес , Виктор Цой , Андрей Разин
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