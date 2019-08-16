Малахов провел расследование убийства Михаила Круга

В среду она опубликовала на своей странице в соцсети шесть снимков. На двух Медведева запечатлена с Малаховым в студии его программы, еще на двух — за кулисами без него.

«Сегодня были на записи передачи у Андрея Малахова. Ждем эфир на следующей неделе», — сообщила она в подписи к фотографиям.

Отвечая на комментарии подписчиков, Медведева затруднилась уточнить дату эфира — «пока не назвали», — но пообещала вскоре сделать это.

Кроме того, она упомянула, что вор в законе Александр Северов, вдохновивший Михаила Круга на написание песни «Владимирский централ», не принял участие в передаче («сильно болеет»), а жена Северова Галина приняла. Также в шоу поучаствовали шансонье Леонид Телешев и сосед Круга Вадим Русаков («в записи»).

Ольга Медведева добавила, что шоу будет посвящено «последним событиям». Вероятно, она подразумевала недавний следственный эксперимент с киллером банды «Тверские волки» Александром Агеевым в рамках расследования уголовного дела об убийстве Круга.

Согласно анонсу на сайте ГТРК Тверь, Андрей Малахов побывал в городе, чтобы выяснить детали убийства, а программа будет посвящена расследованию произошедшего.