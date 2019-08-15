Андрей Малахов провел собственное расследование убийства Михаила Круга

Как сообщила на своей странице в соцсетях Медведева, запись программы «Прямой эфир» прошла 14 августа, длилась она около 1,5 часов. Интерес к теме появился после того, как в доме шансонье провели следственный эксперимент, куда 6 августа привезли одного из подозреваемых по делу об убийстве Круга, участника банды «Волков» Александра Агеева.

Круг был убит в 1 июля 2002, когда его дом пытались обворовать двое членов тверской банды «Волки». Шансонье получил огнестрельные ранения, скончался в городской больнице. Одного из налетчиков Агеева задержали в 2003 году по делу о серии заказных убийств. Судом ему был назначен пожизненный срок.