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Андрей Малахов провел собственное расследование убийства Михаила Круга 

Ura.Ru 8 часов назад
Фото: скриншот видео с YouTube, канал Колесо
Как сообщила на своей странице в соцсетях Медведева, запись программы «Прямой эфир» прошла 14 августа, длилась она около 1,5 часов. Интерес к теме появился после того, как в доме шансонье провели следственный эксперимент, куда 6 августа привезли одного из подозреваемых по делу об убийстве Круга, участника банды «Волков» Александра Агеева.
Помимо сестры шансонье участие в съемках приняли вдова Круга Ирина, певец Леонид Телешев, актёр и певец Юрий Кузнецов-Таёжный. Экспертами выступили поэт Лариса Рубальская и несколько тверских криминальных авторитетов, сообщает агентство «ТИА». Дату выход программы в эфир Ольга Медведева не назвала, предложив подписчикам «следить за эфирами».
Круг был убит в 1 июля 2002, когда его дом пытались обворовать двое членов тверской банды «Волки». Шансонье получил огнестрельные ранения, скончался в городской больнице. Одного из налетчиков Агеева задержали в 2003 году по делу о серии заказных убийств. Судом ему был назначен пожизненный срок.
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Шоу-бизнес , Криминал , Юрий Кузнецов-таежный , Лариса Рубальская , Леонид Телешев , Андрей Малахов , Ольга Медведева , Михаил Круг
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