Собчак уличили в подражании Волочковой

Новая фотография на странице Ксении Собчак в Instagram заставила ее подписчиков вспомнить о балерине Анастасии Волочковой, которая любит фотографироваться, делая шпагат.

На фото Ксения Собчак запечатлена стоящей на одной ноге в длинном, свободном платье, при этом вторая нога телеведущей поднята вверх.

«Балерина из шкатулки)))», — подписала фотографию Собчак (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Пользователи соцсети отметили изящество позы телеведущей, сравнив ее с известной балериной Анастасией Волочковой.

«Волочкова …, видимо это заразно», — сыронизировала paremskaiai.

«Ага. Волочкова нервно курит в сторонке!» — считает malysheva_galina.

«Очень красивая фотография, и Ксюша выглядит очень хрупкой. Фарфоровая куколка», — написала harlye_mary.