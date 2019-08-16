Новая фотография на странице Ксении Собчак в Instagram заставила ее подписчиков вспомнить о балерине Анастасии Волочковой, которая любит фотографироваться, делая шпагат.
На фото Ксения Собчак запечатлена стоящей на одной ноге в длинном, свободном платье, при этом вторая нога телеведущей поднята вверх.
«Балерина из шкатулки)))», — подписала фотографию Собчак (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Пользователи соцсети отметили изящество позы телеведущей, сравнив ее с известной балериной Анастасией Волочковой.
«Волочкова …, видимо это заразно», — сыронизировала paremskaiai.
«Ага. Волочкова нервно курит в сторонке!» — считает malysheva_galina.
«Очень красивая фотография, и Ксюша выглядит очень хрупкой. Фарфоровая куколка», — написала harlye_mary.
При этом ранее Лена Миро в своем блоге в «Живом Журнале» предположила, что Ксения Собчак беременна от режиссера Константина Богомолова. По ее словам, именно беременность телеведущей могла стать причиной предстоящей свадьбы, информация о которой появилась в соцсетях.