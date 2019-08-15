Брухунова впервые показала Петросяна в своем инстаграме

На видео, размещенном Брухуновой в «сторис», экскурсовод оживленно рассказывает об истории дворца, и на несколько секунд мелькает Евгений Петросян, стоящий в роскошных интерьерах. После чего камеру резко повернули в сторону.

По данным Teleprogramma.pro, ранее Татьяна Брухунова никогда не публиковала на своей странице фото и видео с Евгением Петросяном.

При этом, по данным издания, можно было догадаться, что они отдыхают вместе, фотографируясь в одних и тех же местах. Несколько раз журналисты также заставали пару на театральных постановках, куда они приходили вдвоем.