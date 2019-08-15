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Брухунова впервые показала Петросяна в своем инстаграме 

Рамблер + ещё 1 56 минут назад
Фото: Instagram
Как сообщает издание "Телепрограмма", помощница и муза известного юмориста Татьяна Брухунова «засветила» Евгения Петросяна в своем Instagram, выложив видеозапись экскурсии в Массандровском дворце в Крыму.
На видео, размещенном Брухуновой в «сторис», экскурсовод оживленно рассказывает об истории дворца, и на несколько секунд мелькает Евгений Петросян, стоящий в роскошных интерьерах. После чего камеру резко повернули в сторону.
По данным Teleprogramma.pro, ранее Татьяна Брухунова никогда не публиковала на своей странице фото и видео с Евгением Петросяном.
При этом, по данным издания, можно было догадаться, что они отдыхают вместе, фотографируясь в одних и тех же местах. Несколько раз журналисты также заставали пару на театральных постановках, куда они приходили вдвоем.
Шоу-бизнес , Татьяна Брухунова , Евгений Петросян
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