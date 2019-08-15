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Поцелуй Бузовой и Майами попал в Сеть 

Рамблер 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Музыкант Олег Майами назвал публикацию провокационного видео в Instagram, на котором страстно целуется телеведущей Ольгой Бузовой, ошибкой администратора. И отметил, что они с Бузовой «переживают не лучший этап в отношениях».
О том, как именно в сети появилось видео, на котором он целуется с Ольгой Бузовой, Олег Майами объяснил в ролике, размещенном в «сторис».
«Сегодня администратор без моего ведома разместил видео. Мы с Олей переживаем не лучший этап в отношениях, поэтому выпуска с ее участием пока не будет», — пояснил блогер.
кадр из видео
По данным «СтарХит», впервые о возможном романе звезд заговорили еще в марте 2019 года, когда Майами опубликовал романтический кадр с Бузовой.
Пост музыканта удивил поклонников, некоторые предположили, что звезды уже несколько месяцев скрывают роман, отмечает издание. При этом часть фанатов сочла, что видеозапись с Ольгой Бузовой сделана, чтобы повысить просмотры шоу Олега Майами.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Майами
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