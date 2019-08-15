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Диана Очилова рассказала о краже крупной суммы денег 

Russianshowbiz.info 9 часов назад
Фото: Russianshowbiz.info
Бывшая супруга Андрея Гайдуляна сообщила подписчикам крайне неприятную новость: некто украл у нее существенную сумму денег. Более того, Диана Очилова заявляет, что у нее даже имеются ясные подозрения относительно того, кто это сделал.
Диана испытывает «мерзкие ощущения» от происходящего — будто что-то «растоптали в душе». Актриса долго не могла принять эту ситуацию, но в итоге решила, что это будет для нее уроком.
Впрочем, она так и не смогла понять, как вор может «с этим жить, есть, спать». Когда Диане посоветовали обратиться в полицию, она отметила, ей даже стыдно это обсуждать с человеком, обворовавшим ее.
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Шоу-бизнес , Андрей Гайдулян , Диана Очилова
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