Диана Очилова рассказала о краже крупной суммы денег

Бывшая супруга Андрея Гайдуляна сообщила подписчикам крайне неприятную новость: некто украл у нее существенную сумму денег. Более того, Диана Очилова заявляет, что у нее даже имеются ясные подозрения относительно того, кто это сделал.

Диана испытывает «мерзкие ощущения» от происходящего — будто что-то «растоптали в душе». Актриса долго не могла принять эту ситуацию, но в итоге решила, что это будет для нее уроком.

Впрочем, она так и не смогла понять, как вор может «с этим жить, есть, спать». Когда Диане посоветовали обратиться в полицию, она отметила, ей даже стыдно это обсуждать с человеком, обворовавшим ее.