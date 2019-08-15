Могилу Шурочки из «Служебного романа» разграбили

На могиле звезды фильма «Служебный роман» Людмилы Ивановой , ушедшей из жизни в 2016 году, нет ни ее фотографии, ни памятника, ни даже памятной таблички. Об этом сообщила «Экспресс-газета».

По данным издания, на Пятницком кладбище сейчас очень трудно найти место, где похоронена известная актриса.

«Когда была месяц назад и приносила цветы, там стоял портрет Людмилы Ивановны, но уже, признаться, совсем выцветший. Когда же я пришла в следующий раз, не было и его. То есть пропали любые упоминания того, что здесь похоронена народная любимица», — заявила изданию близкая знакомая Людмилы Ивановой Наталья Пшенова.

При этом внучка актрисы Елизавета рассказала газете, что сейчас ведутся работы над созданием памятника на могиле Людмилы Ивановой.