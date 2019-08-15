Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Могилу Шурочки из «Служебного романа» разграбили 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
На могиле звезды фильма «Служебный роман» Людмилы Ивановой, ушедшей из жизни в 2016 году, нет ни ее фотографии, ни памятника, ни даже памятной таблички. Об этом сообщила «Экспресс-газета».
По данным издания, на Пятницком кладбище сейчас очень трудно найти место, где похоронена известная актриса.
«Когда была месяц назад и приносила цветы, там стоял портрет Людмилы Ивановны, но уже, признаться, совсем выцветший. Когда же я пришла в следующий раз, не было и его. То есть пропали любые упоминания того, что здесь похоронена народная любимица», — заявила изданию близкая знакомая Людмилы Ивановой Наталья Пшенова.
При этом внучка актрисы Елизавета рассказала газете, что сейчас ведутся работы над созданием памятника на могиле Людмилы Ивановой.
«Он находится в производстве. Когда будут ставить? Нынешней осенью, скорее всего, не успеют. Поэтому, наверное, весной. Как только разрешат соответствующие службы», — пояснила она.
Комментарии2
Шоу-бизнес , Людмила Иванова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Кремле нашли бомбу
Решена судьба севшего на кукурузное поле самолета
МИД объяснил готовность Лаврова передать Японии Курилы44
«Мама, наш самолет упал»3
Найдена четвертая жертва отравления в Солсбери11
Видео
01:08
​«Двигатель начал отказывать»: пассажир о ЧП с А-321
Происшествия
04:43
Надежда на демократов: что может спасти СНВ-3
В мире Армия
00:24
РФ пригрозила оставить Китай без леса
Политика Экология
00:24
Виновниками ЧП с А321 назвали чаек с мусорного полигона
Происшествия
00:38
Сатурн скрылся за Луной
Наука и техника
03:15
Украина пожизненно обеспечит Порошенко
Украина В мире
05:08
Как звучат планеты Солнечной системы
Наука и техника
00:42
Названы три «провальных» проекта вооружений РФ
Армия Оружие
00:24
Пилот после аварийной посадки попал на видео
Происшествия Общество
00:18
В Сирии сбили Су-22
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение