Штраф за высокий забор: Пугачевой может грозить арест

Аллу Пугачеву могут арестовать за неуплату штрафа за слишком высокий забор вокруг дачи, сообщает «Комсомольская правда».

В начале 1990-х годов певица построила себе дом в подмосковном поселке Малые Бережки — трехэтажный, площадью в тысячу квадратных метров, на 50 сотках в нескольких десятках метров от Истринского водохранилища. Его нынешняя стоимость оценивается

Позже Пугачева обнесла дачу железным забором. В декабре 2018-го забор был проверен на соответствие нормам специалистами Росприроднадзора. Они выявили, что забор препятствует доступу граждан к водохранилищу общего пользования.

Артистке был выписан штраф в размере трех тысяч рублей. Она не заплатила его до сих пор. По этой причине размер штрафа увеличился вдвое. Более того, одной из санкций за допущенное Пугачевой правонарушение является административный арест максимум на 15 суток.

Впрочем, юрист Галина Бодрова убеждена, что Народная артистка СССР арестована не будет. Скорее арестуют ее банковский счет, если она так и не погасит задолженность.