«Пустое место»: Боярский жестко раскритиковал Бузову

Ранее Бузова разместила в Instagram ролик, на котором она в купальнике за столом облизывает тарелку, после чего назвала себя "блокадницей". Пользователи соцсети не оценили слова телеведущей и посоветовали ей следить за речью. Кроме того, высказывание Бузовой раскритиковали продюссер Иосиф Пригожин , поэт Илья Резник , а также депутат Госдумы Дмитрий Свищев . Тем не менее на сторону телеведущей встала ее мать.

"Она настолько глупый человек, что даже оскорбить никого не способна. Нельзя относиться к пустому месту со значением. Это бессмыслица полная", — сказал Боярский.

Он призвал не обращать внимания на слова Бузовой, поскольку она из себя "ничего не представляет", в отличие от политиков или публичных людей, высказывания которых могли бы стать поводом для реакции.