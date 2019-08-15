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«Пустое место»: Боярский жестко раскритиковал Бузову 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин
Актер и певец Михаил Боярский в беседе с телеканалом "Царьград" жестко расскритиковал телеведущую Ольгу Бузову, назвав ее "глупым человеком" и "пустым местом".
Ранее Бузова разместила в Instagram ролик, на котором она в купальнике за столом облизывает тарелку, после чего назвала себя "блокадницей". Пользователи соцсети не оценили слова телеведущей и посоветовали ей следить за речью. Кроме того, высказывание Бузовой раскритиковали продюссер Иосиф Пригожин, поэт Илья Резник, а также депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Тем не менее на сторону телеведущей встала ее мать.
"Она настолько глупый человек, что даже оскорбить никого не способна. Нельзя относиться к пустому месту со значением. Это бессмыслица полная", — сказал Боярский.
Он призвал не обращать внимания на слова Бузовой, поскольку она из себя "ничего не представляет", в отличие от политиков или публичных людей, высказывания которых могли бы стать поводом для реакции.
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Комментарии5
Шоу-бизнес , Михаил Боярский , Дмитрий Свищев , Илья Резник , Иосиф Пригожин , Ольга Бузова , Госдума , Царьград ТВ
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