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«Шоу должно продолжаться»: Наргиз намекнула на дальнейшие планы 

Teleprogramma.pro + ещё 2 1 час назад
Фото: @nargizzakirova_official
Пока продюсер Максим Фадеев высказывается о разрыве деловых отношений с певицей Наргиз полунамеками, артистка тоже решила воспользоваться ситуацией. Свое душевное состояние после скандала она описала отрывком из шоу «Голос», в котором поет культовую песню группы Queen «The Show Must Go On». Видеозапись выступления женщина повторно опубликовала в Instagram.
«Шоу продолжается, господа», — написала она.
Возможно, этим постом Наргиз Закирова решила напомнить, что она была сильна как исполнительница еще до сотрудничества с Максимом Фадеевыми и его музыкальным лейблом «Малфа».
По крайнем мере, поклонники певицы поняли этот жест именно так. В комментариях они желают певице новых успехов, более значительных, чем под продюсерским крылом. Артистка и не собирается уходить на покой, она заверила, что поклонники ее обязательно услышат, пусть куда-то она и доберется с концертом позже из-за сложившейся конфликтной ситуации.
Напомним, несколько дней назад Фадеев неожиданно отозвал у Закировой право исполнять его песни. Из-за этого у певицы стали отменяться концерты. 12 августа она сообщила, что их отношения окончательно разорваны, но остается неизвестна судьба нескольких совместных хитов.
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Комментарии2
Шоу-бизнес , Максим Фадеев , Наргиз Закирова
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