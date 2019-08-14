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Валерия начала ежемесячно откладывать себе на пенсию 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Муж Иосиф Пригожин рассказал, как они позаботились о своем будущем.
12 тысяч рублей ежемесячно получает мама Валерии Галина Николаевна от государства. При этом только за коммуналку она отдает около 23 тысяч. Зная не понаслышке о жизни российских пенсионеров певица всерьез задумалась о своем будущем.
Как рассказал порталу Teleprogramma.pro Иосиф Пригожин, не надеясь ни на кого, они с женой сами ежемесячно откладывают дополнительные деньги на пенсию. При этом продюсер прекрасно понимает, что люди, вынужденные жить от зарплаты до зарплаты так сделать не могут.
Тем не менее он все-таки посоветовал россиянам найти хоть небольшую копеечку в месяц и сделать инвестиции в себя. Они же с Валерией позаботились о своем надежном тыле в виде детей, немало вложив в их заграничное образование. В старости, надеется Пригожин, их отпрыски вспомнят, кто их взрастил и поставил на ноги.
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Шоу-бизнес , Иосиф Пригожин
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