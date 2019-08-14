Дана Борисова помирила дочь со своей матерью во время круиза по Черному морю, рассказала «СтарХиту» сама телеведущая.
Дочери Борисовой Полине 11 лет. Несколько месяцев назад они публично поссорились: дочь называла журналистку неадекватной и толкала в грудь, Борисова выгоняла Полину из дома.
«Однажды вечером сели, поговорили и со слезами на глазах обнялись. С тех пор не расставались», — рассказывала телеведущая в мае.
Между тем со своей бабушкой со стороны матери Екатериной Ивановной на начало августа Полина не общалась уже год. Внучка винила бабушку в пиаре на проблемах своей дочери с запрещенными веществами, бабушка внучку — в большей любви к родным со стороны отца.
Именно по этой причине, получив приглашение побывать в круизе по Черному морю на теплоходе «Князь Владимир», Дана Борисова позвала с собой не только дочь, с которой путешествует часто, но и мать, которая живет в Судаке.
«Решила, надо помочь им наладить отношения», — объяснила она.
«Князь Владимир» подхватил Екатерину Ивановну в Ялте. Во время круиза Полина и ее бабушка хоть и бурно выясняли отношения, но все же помирились.