Борисова помирила дочь со своей матерью

Дана Борисова помирила дочь со своей матерью во время круиза по Черному морю, рассказала «СтарХиту» сама телеведущая.

Дочери Борисовой Полине 11 лет. Несколько месяцев назад они публично поссорились: дочь называла журналистку неадекватной и толкала в грудь, Борисова выгоняла Полину из дома.

«Однажды вечером сели, поговорили и со слезами на глазах обнялись. С тех пор не расставались», — рассказывала телеведущая в мае.

Между тем со своей бабушкой со стороны матери Екатериной Ивановной на начало августа Полина не общалась уже год. Внучка винила бабушку в пиаре на проблемах своей дочери с запрещенными веществами, бабушка внучку — в большей любви к родным со стороны отца.

Именно по этой причине, получив приглашение побывать в круизе по Черному морю на теплоходе «Князь Владимир», Дана Борисова позвала с собой не только дочь, с которой путешествует часто, но и мать, которая живет в Судаке.

«Решила, надо помочь им наладить отношения», — объяснила она.

«Князь Владимир» подхватил Екатерину Ивановну в Ялте. Во время круиза Полина и ее бабушка хоть и бурно выясняли отношения, но все же помирились.