«Пустое место»: Лоза и Боярский раскритиковали Бузову

Скандальное видео Ольги Бузовой, в котором она, веселясь и облизывая тарелку, назвала себя блокадницей, комментируют и порицают знаменитости. Так, продюсер Иосиф Пригожин назвал ее поведение «детским выпендрежем», актер Михаил Боярский обозвал артистку «глупым человеком» и «пустым местом», а композитор Юрий Лоза подчеркнул, что ее высказывания не имеют смысла и она «абсолютно не интересна».

Российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал скандал, который был спровоцирован неудачной шуткой поп-звезды Ольги Бузовой. На днях артистка опубликовала в своем инстаграме видео, на котором полуголая, смеясь, облизывает тарелку и сообщает снимающему ее на камеру мужчине, что она блокадница.

По словам супруга певицы Валерии, поступки молодой исполнительницы обусловлены желанием привлечь внимание. Так, по его мнению, «выпендриваются» маленькие дети.

«Мы живем немного в другой атмосфере, и комментировать то, что там Бузова облизывает и что при этом говорит, — бред», — цитирует Пригожина «Вечерняя Москва».

Днем ранее Бузова опубликовала видео, в котором дочиста вылизывает тарелку. «Вообще, я леди, но дома — можно», — подписала ролик она. На видео в ответ на смех оператора уроженка Санкт-Петербурга Бузова заявляет, что она — блокадница.

Вместе с тем, высказывание Бузовой прокомментировал актер Михаил Боярский. Знаменитый «Д'Артаньян» назвал певицу «глупым человеком» и «пустым местом».

«Она настолько глупый человек, что даже оскорбить никого не способна. Нельзя относиться к пустому месту со значением. Это бессмыслица полная», — сказал он в беседе с телеканалом «Царьград».

Артист убежден, что слова поп-дивы совершенно не заслуживают внимания.

«Обращать внимание на человека, который ничего собой не представляет… Мало ли что она может сказать? Она может написать только в сортире что-нибудь. Вот это ее уровень», — отрезал Боярский.

Похожее мнение озвучил знаменитый «циник и эксперт», композитор Юрий Лоза.

«Она мне не интересна абсолютно. Эта Бузова — она не политик, не общественный деятель, от ее высказываний жизнь никак не изменится. То, что она говорит, не имеет смысла», — цитирует музыканта «Вечерняя Москва».

Ранее скандальное видео артистки прокомментировала реальная участница одного из самых страшных эпизодов Великой Отечественной войны — блокады Ленинграда. Член совета общественного движения «Бессмертный Ленинград» Ирина Зимнева предположила, что Бузова пытается любой ценой привлечь к себе внимание.

«У нее нет принципов, нет понятий. Она дитя потребительского общества», — приводит ее слова «РИА Новости».

Однако, по словам Зимневой, среди ровесников эпатажной знаменитости есть и те, кто «переживает за свою страну и трудится на благо соотечественников».

Среди прочих, одиозный поступок телеведущей разобрал член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян. Он, в свою очередь, посоветовал знаменитости «освоить тормоза».

«Ольга Бузова, в сущности, неплохой человек, — сказал Манукян в беседе с ФАН. — Ее главная проблема, что у нее порой отсутствуют тормоза, и она абсолютно не понимает, что уместно говорить в определенной ситуации, а что нет. Блокадный Ленинград — это боль нашей страны, это очень тяжелые воспоминания вполне реальных настоящих блокадников, которые еще живы».

Блогер подчеркнул, что никогда не испытывавшая настоящий голод Бузова, «выглядит не просто глупо, но и отвратительно», осмеливаясь спекулировать на столь болезненной теме.

По словам Манукяна, даже если Бузова хотела этим роликом продемонстрировать близость к народу и подчеркнуть, что у нее было голодное детство, а сейчас она, став богатой и знаменитой, все же не разбрасывается едой, у нее все же ничего не получилось.

«Бузова никакая не блокадница, она не имеет никакого отношения к этой страшной трагедии. Нельзя походя топтаться на этой страшной теме. С таким же «успехом» она могла себя назвать жертвой Холокоста и даже не придать этому значения. Невежество и невысокий интеллектуальный уровень некоторых представителей новой поросли в нашем шоу-бизнесе выглядит просто удручающе», — посетовал он.

Сама Бузова была искренне удивила «странной реакцией» общественности на безобидный, по ее мнению, ролик.