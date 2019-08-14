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Бузова публично извинилась за «блокадницу» в эфире программы «60 минут» 

Вести.Ru 1 час назад
Певица и ведущая Ольга Бузова в прямом эфире программы "60 минут" извинилась перед своими подписчиками в Instagram, которых возмутило видео, в котором она, облизывая тарелку и смеясь, называет себя блокадницей. Она сказала, что "главное — это не слова, а дела, и что, на самом деле, она чтит подвиг людей, которые пережили войну и завоевали нам мирное небо".
«Ничего святого!»: Бузова назвала себя блокадницей
В скандальном ролике Бузова сидит за столом в купальнике и вылизывает тарелку. Человек, снимающий видео, прокомментировал: "Вот она, настоящая Ольга Бузова". В оправдание она называет себя блокадницей. "Вкусно мне, я блокадница", — заявила Ольга.
Евгений Попов отметил, что подписчиков у Бузовой в Instagram около шестнадцати миллионов человек, то есть несколько миллионов человек видели эту мерзость.
Народный артист России Илья Резник, который тоже был приглашен в студию программы "60 минут", резко осудил Бузову. "Для меня это больная тема, я полтора года прожил в блокадном Ленинграде и знаю, что такое 125 граммов хлеба. Мы, дети блокадного Ленинграда, пухли от голода, а теперь вот такие бузовы пухнут от денег. Смотреть на это очень грустно".
По словам народного артиста, необходимо уважать память тех, кто оставил свою жизнь за будущие поколения, а это семьсот тысяч ленинградцев. Резник считает, что подобные высказывания совершаются не по злому умыслу, а из-за отсутствия интеллекта у многих наших звезд.
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