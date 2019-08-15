Дима Билан анонсировал новое шоу

По информации певца, концерты будут проходить 6 и 7 ноября. В своей публикации Билан напомнил, что он является единственными победителем Евровидения от России, семикратным победителем EMA, а также единственным за историю российского шоу-бизнеса обладателем 19-ти тарелок премии Муз-ТВ.

Сообщается, что подготовке к грандиозному шоу было задействовано более трехсот человек.