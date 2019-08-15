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Дима Билан анонсировал новое шоу 

Russianshowbiz.info + ещё 1 3 часа назад
Фото: Instagram
Дима Билан поделился со своими поклонниками важным сообщением. Как оказалось, артист в скором времени планирует выступить перед ними в Crocus City Hall с большой шоу-программой «Планета Билан. На орбите».
По информации певца, концерты будут проходить 6 и 7 ноября. В своей публикации Билан напомнил, что он является единственными победителем Евровидения от России, семикратным победителем EMA, а также единственным за историю российского шоу-бизнеса обладателем 19-ти тарелок премии Муз-ТВ.
Сообщается, что подготовке к грандиозному шоу было задействовано более трехсот человек.
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