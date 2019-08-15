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Джигарханян перенес операцию на сердце 

Рамблер + ещё 16 1 час назад
Фото: ТАСС
Известный актер Армен Джигарханян перенес операцию на сердце и находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил сегодня Telegram-канал Mash.
«Артиста прооперировали сегодня утром: врачи установили сложный кардиостимулятор последнего поколения. Всё прошло в штатном режиме, Джигарханян находится в сознании», — говорится в сообщении.
По данным Telegram-канала, состояние актера «остаётся стабильно тяжёлым».
О госпитализации Армена Джигарханяна стало известно 14 августа. При этом друг актера Артур Согомонян заявил РИА Новости, что Джигарханян проходит плановую профилактику и никаких серьезных заболеваний у него нет.
"Никаких острых заболеваний нет, у него просто плановая профилактика. Никакой реанимации нет. Не знаю, кто это пишет, слухи распускает, ничего такого у него нет", — подчеркнул он.
Шоу-бизнес , Артур Согомонян , Армен Джигарханян , РИА Новости
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