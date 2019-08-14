«А где Виталина?»: Шаляпин провел вечер с бывшей женой

«Дружеский ужин с дорогой Ларисой, в удивительном местечке (…) драники, колдуны и уха — отменные! Ооочень вкусно!» — подписал фото с бывшей женой Шаляпин (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

В сторис музыкант также разметил видеозапись встречи, рассказав, что они с Ларисы Копенкиной сидят «под ушицу».

В комментариях к записи пользователи соцсети отметили, что Прохор Шаляпин и Лариса Копенкина отлично смотрятся вместе и поинтересовались, где же нынешняя возлюбленная музыканта — бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская.

«Все таки классная пара, возраст совсем не помеха», — написала gucci0808.

«Лучше Ларисы женщину не найдёшь, очень подходите друг к другу ну вот честно говорю без капли сарказма, мне кажется с ней ты был действительно счастлив!» — считает e. _.meow.

«А где же в это время Виталина?» — спросила qusacenko.