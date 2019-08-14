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Садальский вступился за пошутившую про блокадников Бузову 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Актер Станислав Садальский встал на защиту певицы Ольги Бузовой, которая разозлила своих подписчиков шуткой про блокадников. Об этом сообщает «Царьград».
«Оля — абсолютно человек не злобный. Она, может быть, наивная, другие могут сказать: дура. Но она человек хороший, Оля», — отметил артист и призвал не раздувать проблему из неосторожных высказываний исполнительницы.
Садальский также заявил, что на слова Бузовой смешно обижаться, а на вопрос о том, не переймут ли 16 миллионов подписчиков Бузовой подобные высказывания, ответил:
«Мы-то знаем, как эти миллионы зарабатываются. Можно купить за 100 долларов тысячи подписчиков. Instagram — это хорошая машина для печатания денег, которая приносит деньги. И это абсолютно не значит, что там миллионы, миллиарды. Это все ерунда».
13 августа певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала видео, в котором облизала тарелку и в шутку назвала себя блокадницей. Позднее поэт-песенник Илья Резник, который ребенком пережил блокаду Ленинграда, назвал слова Бузовой свидетельством деградации российского шоу-бизнеса.
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Шоу-бизнес , Станислав Садальский , Илья Резник
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