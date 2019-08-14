Подпись Фриске в договоре с Русфондом оказалась подделкой

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Подпись Жанны Фриске в договоре с Русфондом подделали неизвестные 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Юрист семьи певицы Жанны Фриске Юрий Нечаев заявил, что яркая исполнительница не подписывала договор с Русфондом, который собирал деньги на ее лечение. Подпись, как он считает, просто подделали. Нечаев обращался в суд, но там даже не рассмотрели его заявление о признании договора Жанны с Русфондом недействительным.
Как сказал Нечаев, то, что подпись не принадлежит руке Жанн Фриске признала независимая экспертиза. Она сильно отличается от подписи в паспорте звезды, копия которого есть в материалах дела.
Адвокат семьи Фриске подчеркнул, что в суде были грубо нарушены процессуальные нормы. Уголовное дело по факту подделки подписи никто не завел. Он заметил, что отец Жанны Фриске никогда не был стороной договора. Владимир Фриске всего лишь слышал по телевизору о призывах помочь звезде, но не знал, как оформляется договор, поэтому он не мог поставить подпись.
Нечаев заметил, что суд удовлетворил сторону Русфонда. В итоге родители Жанны Фриске остались без своей части дома, которую были вынуждены продать. Они полностью погасили долг перед благотворительной организацией. Вторая половина дома принадлежит Дмитрию Шепелеву. Он также продал свою долю. При этом адвокат отметил, что часть имущества телеведущего арестовали, потому что денег у гражданского супруга Фриске не хватило. Сами родители певицы сейчас живут в ее московской квартире, которую удалось сохранить, сообщает wday.ru.
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Комментарии5
Шоу-бизнес , Видео , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев , Woman's Day
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