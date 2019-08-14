Подпись Фриске в договоре с Русфондом оказалась подделкой

Подпись Фриске в договоре с Русфондом назвали подделкой

Подпись Жанны Фриске в договоре с Русфондом была подделана. Об этом, как сообщает «Телепрограмма», заявил адвокат семьи певицы Юрий Нечаев.

Фриске умерла в 2015 году от рака мозга. Незадолго до кончины артистки благотворительная организация Русфонд собрала деньги на ее лечение.

После смерти Фриске ее семья не смогла отчитаться о расходовании свыше 20 миллионов рублей, фонд подал на них в суд и выиграл дело — родных певицы обязали вернуть эти деньги.

Между тем Юрий Нечаев убежден, что договора Жанны Фриске с Русфондом вообще не было, потому что подпись певицы в нем — поддельная. По словам юриста, подпись в договоре значительно отличается от подписи Фриске в паспорте. Более того, поддельной ее признала независимая экспертиза.