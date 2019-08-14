Подпись Фриске в договоре с Русфондом оказалась подделкой

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Подпись Фриске в договоре с Русфондом назвали подделкой 

Рамблер 21 минуту назад
Подпись Жанны Фриске в договоре с Русфондом была подделана. Об этом, как сообщает «Телепрограмма», заявил адвокат семьи певицы Юрий Нечаев.
Фриске умерла в 2015 году от рака мозга. Незадолго до кончины артистки благотворительная организация Русфонд собрала деньги на ее лечение.
После смерти Фриске ее семья не смогла отчитаться о расходовании свыше 20 миллионов рублей, фонд подал на них в суд и выиграл дело — родных певицы обязали вернуть эти деньги.
Между тем Юрий Нечаев убежден, что договора Жанны Фриске с Русфондом вообще не было, потому что подпись певицы в нем — поддельная. По словам юриста, подпись в договоре значительно отличается от подписи Фриске в паспорте. Более того, поддельной ее признала независимая экспертиза.
Несмотря на это суд, грубо нарушив процессуальные нормы, отказался даже рассматривать заявление Нечаева о признании договора недействительным, а правоохранительные органы — возбуждать уголовное дело.
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Шоу-бизнес , Видео , Жанна Фриске , МВД
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