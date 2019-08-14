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Лоза оценил идею о введении четырехдневной рабочей недели 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский певец Юрий Лоза прокомментировал идею перехода на четырехдневную рабочую неделю. Об этом он написал в своем фейсбуке.
Он заявил, что подобные нововведения не имеют смысла.
Лоза добавил, что если при реализации проекта не будет должным образом создаваться программы по реализации досуга, то в стране могут обострится проблемы с алкоголизмом.
Певец отметил, что россияне все равно посвятят освободившийся день поиску дополнительной работы.
Ранее сообщалось, что врачи рассказали о последствиях четырехдневной рабочей недели.
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