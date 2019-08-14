Лоза оценил идею о введении четырехдневной рабочей недели

Российский певец Юрий Лоза прокомментировал идею перехода на четырехдневную рабочую неделю. Об этом он написал в своем фейсбуке.

Он заявил, что подобные нововведения не имеют смысла.

Лоза добавил, что если при реализации проекта не будет должным образом создаваться программы по реализации досуга, то в стране могут обострится проблемы с алкоголизмом.

Певец отметил, что россияне все равно посвятят освободившийся день поиску дополнительной работы.

Ранее сообщалось, что врачи рассказали о последствиях четырехдневной рабочей недели.