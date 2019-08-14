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Звезда «Кармелиты» пожаловался на зарплату 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: Instagram
Зарплата Дениса Матросова в Театре российской армии была такая маленькая, что ему приходилось разгружать рыбу. Об этом актер сам рассказал «Собеседнику».
46-летний Матросов — выпускник школы-студии МХАТ и театрального училища имени Щепкина. В Театре российской армии он сначала проходил военную службу, а затем работал на протяжении восьми лет.
Матросов сыграл почти в 40 фильмах и сериалах, в том числе в «Мусорщике», «Даже не думай!», «Двух судьбах», «Кармелите» и «Доме с лилиями». Также актер вел такие телепрограммы, как «В гостях у сказки» и «6 соток», а в 2016 году создал театр своего имени.
«Собеседнику» артист рассказал, что первую зарплату, 12 рублей, получил в 15-16 лет за съемку в «В гостях у сказки». Тогда он купил матери цветы, остальные деньги отдал ей же. Она потратила их на организацию домашнего праздника.
Будучи 19-летним студентом училища Щепкина, Матросов купил себе небольшой дом на берегу Волги. Это было его мечтой, а деньги он раздобыл, продав видеомагнитофон, подаренный тетей.
«Когда служил в Театре армии, постоянно подрабатывал, так как прожить на театральную зарплату невозможно», — признался актер.
По его словам, подработки были разнообразными — от озвучивания рекламы до разгрузки рыбы. Последнее, между прочим, приносило хорошие деньги. Театр Дениса Матросова Денис Матросов создал, так как осознал, что содержать семью, не занимаясь бизнесом, невозможно, а ни на что, кроме семьи, он деньги не тратит.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Денис Матросов
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