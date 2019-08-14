Катя Лель заявила о лечение наложением рук

Недавно знакомая артистки, костюмер, серьезно повредила плечевой сустав — упала с велосипеда. Врачи констатировали необходимость операции — женщине было нужно пришить вторую мышцу бицепса, сшить вращательную манжету, вкрутить три винта, вставить искусственную капсулу, а потом еще и восстанавливаться годами.

Хирургическое вмешательство было назначено на 13 августа, а вчера его отменили по причине бесполезности — все прошло само.

«Я руками провела раз пять около ее травмированного плеча», — объяснила Лель.

По словам певицы, костюмерше помогла ее энергия. Артистка призналась, что это не первый в ее жизни случай успешного лечения наложением рук. Будучи 16-летней, она помогла однокласснице, а позже — своему дяде, у которого защемило нерв.

«Рада, что смогла помочь близкому человеку», — добавила Лель.