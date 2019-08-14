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Катя Лель заявила о лечение наложением рук 

Рамблер + ещё 5 31 минуту назад
Фото: Instagram
Певица Катя Лель лечит наложением рук, рассказала «СтарХиту» она сама.
Недавно знакомая артистки, костюмер, серьезно повредила плечевой сустав — упала с велосипеда. Врачи констатировали необходимость операции — женщине было нужно пришить вторую мышцу бицепса, сшить вращательную манжету, вкрутить три винта, вставить искусственную капсулу, а потом еще и восстанавливаться годами.
Хирургическое вмешательство было назначено на 13 августа, а вчера его отменили по причине бесполезности — все прошло само.
«Я руками провела раз пять около ее травмированного плеча», — объяснила Лель.
По словам певицы, костюмерше помогла ее энергия. Артистка призналась, что это не первый в ее жизни случай успешного лечения наложением рук. Будучи 16-летней, она помогла однокласснице, а позже — своему дяде, у которого защемило нерв.
«Рада, что смогла помочь близкому человеку», — добавила Лель.
Шоу-бизнес , Катя Лель , StarHit
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