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Соловьев предложил Бузовой облизывать тарелки и поменьше говорить 

Вечерняя Москва 22 минуты назад
Фото: скриншот с www.youtube.com
Российский телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на шуточные слова певицы Ольги Бузовой о том, что она — «блокадница». Журналист предложил артистке облизывать тарелки и поменьше говорить.
Соловьев уверен, что Бузова не хотела кого бы то ни было оскорбить своими словами.
— Иногда лучше жевать, а не говорить. Вот облизывала Бузова тарелку — вот и продолжала бы облизывать, — говорит телеведущий.
Журналист подчеркивает: есть сакральные понятия, которых не стоит касаться даже в качестве шутки.
Кроме того, Соловьев заметил, что у Бузовой — «глухая душа».
— Ее можно только пожалеть, — заявил ведущий в разговоре с журналистами издания Daily Storm.
Напомним, что ранее Бузова выложила в свой аккаунт в Instagram новое видео. На нем она в купальнике сидит за столом и облизывает тарелку. В финале записи она назвала себя блокадницей, что возмутило подписчиков.
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Шоу-бизнес , Владимир Соловьев
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