Соловьев предложил Бузовой облизывать тарелки и поменьше говорить

Российский телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на шуточные слова певицы Ольги Бузовой о том, что она — «блокадница». Журналист предложил артистке облизывать тарелки и поменьше говорить.

Соловьев уверен, что Бузова не хотела кого бы то ни было оскорбить своими словами.

— Иногда лучше жевать, а не говорить. Вот облизывала Бузова тарелку — вот и продолжала бы облизывать, — говорит телеведущий.

Журналист подчеркивает: есть сакральные понятия, которых не стоит касаться даже в качестве шутки.

Кроме того, Соловьев заметил, что у Бузовой — «глухая душа».

— Ее можно только пожалеть, — заявил ведущий в разговоре с журналистами издания Daily Storm.

Напомним, что ранее Бузова выложила в свой аккаунт в Instagram новое видео. На нем она в купальнике сидит за столом и облизывает тарелку. В финале записи она назвала себя блокадницей, что возмутило подписчиков.