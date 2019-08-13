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Певец Дельфин потерял сознание 

Lenta.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Певец Дельфин (настоящее имя — Андрей Лысиков) потерял сознание во время работы на звукозаписывающей студии в Москве. Об этом во вторник, 13 августа, сообщает РЕН ТВ.
Артист почувствовал себя плохо и начал терять сознание. Ему вызвали бригаду скорой помощи, которая в ближайшее время примет решение о возможной госпитализации Лысикова по итогам осмотра. Подробности состояния Дельфина и причины ухудшения его самочувствия пока не разглашаются.
В минувшие выходные Дельфин выступал на фестивале «Летчик. Дача. Лето».
Андрею Лысикову 47 лет. Первую известность он получил как участник рэп-групп «Дубовый Гаайъ» и «Мальчишник». В 1997-м начал сольную карьеру под псевдонимом Дельфин и на настоящий момент выпустил 10 альбомов, а также два сборника стихов. Начинавший с хип-хопа артист стал популярным благодаря смешению элементов этого жанра с альтернативным роком, электронной музыкой и трип-хопом.
Ранее 12 августа в Москве в возрасте 29 лет скончалась диджей и модель Жанна Рассказова. Причиной ее смерти могла стать несовместимости принимаемых ей из-за хронического заболевания лекарств и препаратов, введенных ей за час до гибели наркологом, которого девушка вызвала на дом.
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Шоу-бизнес , Дельфин , РЕН ТВ , Москва
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