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Резник после шутки Бузовой о блокадниках заявил, что она «пухнет от денег» 

Рамблер 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Российский поэт Илья Резник раскритиковал шутку певицы и ведущей Ольги Бузовой за шутку, в которой сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Блокадница раскритиковала шутку Бузовой
"Увы, к сожалению, наш шоу-бизнес все деградирует и деградирует. Наши эстрадного шоу товарищи потеряли стыд, совесть, честь, Родину", — сказал Резник.
По его словам, Бузова так бы не шутила, если бы перенеслась в Ленинград 1942 года и попробовала бы прожить на 125 граммах хлеба в день. Поэт сам был блокадным ребенком.
"Мы пухли от голода. А вы, товарищи Бузовы, пухнете от денег", — добавил Резник.
Ранее в инстаграме Ольги Бузовой появился ролик, на котором она сидит за столом, облизывает тарелку и называет себя блокадницей.
После этой шутки на певицу обрушились с критикой пользователи соцсетей.
Мать певицы Ирина вступилась за дочь и отметила, что бабушка Ольги пережила годы блокады и ее привычки переняли другие родственники.
Комментарии5
Шоу-бизнес , Илья Резник , Санкт-Петербург
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