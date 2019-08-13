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Стали известны мистические подробности смерти диджея Жанны Рассказовой 

ТК «Звезда» 49 минут назад
Фото: Instagram
Модель умерла в возрасте 29 лет, за несколько часов до этого обратившись к наркологу.
За несколько дней до смерти московского диджея и блогера Жанны Рассказовой в ее социальных сетях стали появляться загадочные сообщения о жизни и смерти.
Коллега Рассказовой усомнился в ее передозировке
В течение последнего месяца Рассказова сопровождала публикации в социальных сетях словами о том, как прекрасно быть живым и «жить в моменте» и не принимать жизнь слишком серьезно. В последней записи диджей продемонстрировала подписчикам, как разливает вино через необычный предмет, напоминающий ритуальный. На следующий день после этого Рассказовой не стало. Видео опубликовано в ее Instagram.
Напомним, модель умерла в возрасте 29 лет, за несколько часов до этого обратившись к наркологу. Медик поставил девушке капельницу, после которой у нее нарушилось дыхание и она потеряла сознание. Прибывшей по вызову скорой помощи спасти ее не удалось.
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