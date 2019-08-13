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«Молчат полгода»: Александр Серов подал в суд на «Пусть говорят» 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Эстрадный певец Александр Серов подал иск на Первый канал и компанию, производящую ток-шоу «Пусть говорят». Как объяснил адвокат артиста, руководство программы не заплатило Серову обещанный гонорар в размере 800 тыс. руб.
Народный артист России Александр Серов подал иск с требованием 1 млн рублей у Первого канала и компании, которая занимается разработкой ток-шоу «Пусть говорят». Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда Москвы.
Согласно материалам дела, 26 февраля 2019 года между Серовым и производителем передачи был заключен договор, по которому за участие в выпуске артист должен был получить 800 тыс. рублей.
Адвокат певца Алексей Степанов заявил в комментарии «360», что Серов выполнил свое обязательство, а организаторы шоу молчат уже больше полугода.
«А Первый канал — это другой момент. Еще одна передача была снята, и исполнение Серов сделал, а договор так и не подписали. В итоге Первому каналу направили запрет, чтобы использовать исполнение Александра Николаевича. Первый канал проигнорировал.
Следовательно, есть претензии к ним, что они незаконно использовали его имя, подробности его личной жизни, а также его изображение и все остальное», — сказал юрист.
Он добавил, что помимо задокументированных 800 тыс. рублей артист собирается взыскать с ответчика 200 тыс. рублей в качестве компенсации за убытки. Слушания дела начнутся 17 октября.
Сам Серов пока воздерживается от комментариев и отклоняет все запросы журналистов на эту тему. С начала года певцу были посвящены три выпуска «Пусть говорят», в которых обсуждалась его личная жизнь. В марте, спустя две недели после подписания договора, вышла передача на тему: «Кого Александр Серов ведет к алтарю».
Около девяти лет назад Серов официально расторгнул брак с Еленой Стебеневой. Женщина тяжело переживала развод, но морально восстановиться ей помог новый возлюбленный Максим. Сейчас бывшая жена певца проживает в загородном доме в Подмосковье, доставшемся ей после раздела имущества. Однако Стебнева призналась «Стархиту», что планирует переехать из особняка в престижном районе в новый дом. По словам женщины, содержание огромной недвижимости обходится ей слишком дорого.
«Дом, в котором мы живем сейчас, очень большой для нас: 470 квадратных метров, а нас двое. Нам такой большой дом абсолютно не нужен. Уборка и содержание его отнимают кучу сил», — рассказала Стебнева.
Сейчас она вместе со своим новым мужчиной занимается строительством небольшого коттеджа.
Тем временем ее бывший муж не жалуется на недостаток средств: в мае он потратил 5 млн рублей на свадебное торжество своей дочери Мишель Серовой. Дочь музыканта расписалась со своим избранником Романом в одном из ЗАГСов Москвы. Она появилась на мероприятии в пышном белоснежном платье и прошла к алтарю в сопровождении отца.
Свой первый свадебный танец Мишель и Роман исполнили под песню «Я люблю тебя до слез» в живом исполнении Игоря Николаева. Особым гостем мероприятия стал давний друг Серова, композитор Игорь Крутой.
«Я помню, как мы встретились с Сашей в Нью-Йорке в ресторане. Он сказал: «Сегодня у меня родилась дочь, и я назову ее Мишель». Я хочу пожелать, чтобы вы прожили долгую счастливую жизнь. Радовали моего друга с сорокалетним стажем», — сказал Крутой.
Мать невесты подарила ей на свадьбу белоснежное свадебное платье, о чем сама девушка написала в соцсети.
«Я думаю, нам удалось создать элегантный, не вычурный, сдержанный образ», — считает Мишель.
Серов, в свою очередь, не только организовал свадебное торжество, но и сделал дочери дорогой подарок — недвижимость в престижном районе Москвы.
«Я уже купил и преподнес Мишель подарок. Это большая квартира в самом центре Москвы», — рассказал Серов в выпуске ток-шоу, посвященном свадьбе его дочери.
Сам певец не выступал на мероприятии, но пригласил туда своих коллег — Катю Лель, Игоря Николаева, Игоря Крутого и других. Всего на празднике присутствовало около 150 человек.
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Шоу-бизнес , Статьи , Александр Серов , Игорь Николаев , Игорь Крутой , Алексей Степанов , Катя Лель , StarHit
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