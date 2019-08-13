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Бузова оправдалась за сравнение себя с блокадниками 

РИА Новости + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
Певица и ведущая Ольга Бузова объяснила, почему сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда. Соответствующее видео она опубликовала в сторис в инстаграме.
В ролике телеведущая говорит, что родилась в Санкт-Петербурге и бережливое отношение к продуктам передалось ей с генами.
"У нас в семье было принято все доедать", — объяснила певица.
Ранее Бузова разместила в инстаграме видео, на котором она облизывает тарелку и, смеясь, сравнивает себя с блокадниками. Подписчики не оценили шутку ведущей и посоветовали ей не разбрасываться подобными словами.
При этом мать певицы Ирина встала на сторону дочери, подчеркнув, что бабушка Ольги пережила блокаду, а привычка облизывать тарелки "передается в генах". По ее мнению, Бузова "никого не оскорбляла".
В свою очередь, блокадница и член совета общественного движения "Бессмертный Ленинград" Ирина Зимнева раскритиковала шутку певицы, заявив, что у нее нет принципов и понятий.
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Шоу-бизнес , Ольга Бузова , Санкт-Петербург
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