Бузова оправдалась за сравнение себя с блокадниками

Певица и ведущая Ольга Бузова объяснила, почему сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда . Соответствующее видео она опубликовала в сторис в инстаграме.

В ролике телеведущая говорит, что родилась в Санкт-Петербурге и бережливое отношение к продуктам передалось ей с генами.

"У нас в семье было принято все доедать", — объяснила певица.

Ранее Бузова разместила в инстаграме видео, на котором она облизывает тарелку и, смеясь, сравнивает себя с блокадниками. Подписчики не оценили шутку ведущей и посоветовали ей не разбрасываться подобными словами.

При этом мать певицы Ирина встала на сторону дочери, подчеркнув, что бабушка Ольги пережила блокаду, а привычка облизывать тарелки "передается в генах". По ее мнению, Бузова "никого не оскорбляла".

В свою очередь, блокадница и член совета общественного движения "Бессмертный Ленинград" Ирина Зимнева раскритиковала шутку певицы, заявив, что у нее нет принципов и понятий.