Экс-королю Малайзии подыскали новую жену

Бывший король Малайзии Мухаммад V развелся с обладательницей титула «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной, уверено издание Daily Mail.

Как передает «360», семья Мухаммада уже подыскала ему новую, более подходящую жену.

Сообщается, что россиянку не проинформировали о разводе. Процесс был осуществлен по законам шариата, и мнение женщины, тем более иностранки, никого не интересовало.

Сама Оксана отрицает свой разрыв с экс-королем Малайзии. По словам ее друзей, она не получала никаких документов о разводе и не понимала, почему Мухаммад к ней охладел.

Предположительно, бывшая «Мисс Москва» уже покинула Куала-Лумпур и живет с сыном в Барвихе. Финансовым обеспечением занимается Мухаммад.

Оксана Воеводина и король Малайзии Тенку Султан Мухаммад V поженились в ноябре 2018 года в Москве в концертном зале Barvikha Concert Hall. За полгода до бракосочетания Воеводина приняла ислам и сменила имя на мусульманское — Рихана. В январе Мухаммад V отрекся от престола. 21 мая у них родился сын, которого назвали Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра.