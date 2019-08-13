Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-королю Малайзии подыскали новую жену 

Рамблер + ещё 1 13 минут назад
Фото: rihanapetra/instagram.com
Бывший король Малайзии Мухаммад V развелся с обладательницей титула «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной, уверено издание Daily Mail.
Как передает «360», семья Мухаммада уже подыскала ему новую, более подходящую жену.
Воеводина и экс-король Малайзии могли расстаться еще в 2018 году
Сообщается, что россиянку не проинформировали о разводе. Процесс был осуществлен по законам шариата, и мнение женщины, тем более иностранки, никого не интересовало.
Сама Оксана отрицает свой разрыв с экс-королем Малайзии. По словам ее друзей, она не получала никаких документов о разводе и не понимала, почему Мухаммад к ней охладел.
Предположительно, бывшая «Мисс Москва» уже покинула Куала-Лумпур и живет с сыном в Барвихе. Финансовым обеспечением занимается Мухаммад.
Оксана Воеводина и король Малайзии Тенку Султан Мухаммад V поженились в ноябре 2018 года в Москве в концертном зале Barvikha Concert Hall. За полгода до бракосочетания Воеводина приняла ислам и сменила имя на мусульманское — Рихана. В январе Мухаммад V отрекся от престола. 21 мая у них родился сын, которого назвали Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Малайзия , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина создаст вокруг Крыма режимный район8
Нелепица. В РФ отреагировали на новую инициативу Зеленского195
В Москве ищут дворецкого с зарплатой миллион рублей52
Истребитель НАТО попытался приблизиться к самолету Шойгу458
Названа средняя зарплата менеджмента Роскосмоса39
Видео
00:40
Истребитель НАТО попытался приблизиться к самолету Шойгу
Армия
00:58
Украина создаст вокруг Крыма режимный район
Политика В мире
02:27
Нелепица. В РФ отреагировали на новую инициативу Зеленского
Политика
00:40
Инцидент с бортом Шойгу попал на видео
Армия Оружие
00:43
Москвичей возмутила Лопырева в соцрекламе
Новости Москвы
03:20
Названа средняя зарплата менеджмента Роскосмоса
Наука и техника
05:03
Кремль ответил Трампу о ракетных разработках
Политика
00:34
Появилось видео с места взрыва в доме в Москве
Происшествия
02:44
Украина заподозрила Россию в подготовке ядерных ударов
Армия В мире
00:57
Крымский мост побил новый рекорд
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение