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Появилось видео конфликта россиянки с командой Дженнифер Лопес 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Конфликт команды певицы Дженнифер Лопес и москвички Алены Ховановой в одном из отелей Санкт-Петербурга попал на камеры видеонаблюдения.
Хованова рассказала РЕН-ТВ, что по возвращению в номер она с другом встретилась с большим количеством людей, которые были танцорами, костюмерами и парикмахерами Лопес.
«Весь первый этаж был заполнен этими людьми, а сам ресепшен отеля находился на втором этаже, что затрудняло любое передвижение. Мы спросили, можем ли как-то подняться к своему номеру, однако нам ответили в грубой форме», — пояснила жительница столицы.
В видео запечатлен момент с разговором Ховановой и мужчиной из команды Лопес у лифта.
По словам россиянки, представители певицы сказали ей, чтобы та поднималась по лестнице, якобы это будет полезно для ее здоровья. По словам Ховановой, участники труппы артистки шутили над ней, оскорбляли и показывали пальцем.
«После попытки сесть во второй лифт, подбежал один чернокожий парень, примерно 180 сантиметров ростом, и перекрыл нам проход рукой, говоря оскорбления в нашу сторону и указывая на лестницу. Тут же его подхватила компаньонка, смеясь на весь холл и тыкая в меня пальцем, тишина была давно нарушена мелкими перепалками и склоками на своем языке в нашу сторону», — пояснила Хованова.
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Шоу-бизнес , Общество , Дженнифер Лопес , Санкт-Петербург
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