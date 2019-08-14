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Команда Дженнифер Лопес избила москвичку 

Рамблер + ещё 3 20 минут назад
Члены команды Дженнифер Лопес оскорбили и ударили по лицу москвичку, рассказала РЕН ТВ она сама.
11 августа американская певица дала концерт в Санкт-Петербурге. В один из вечеров незадолго до или вскоре после выступления в лобби отеля, в котором жили и команда Лопес, и туристка из Москвы Алена Хованова, произошла потасовка.
На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как танцоры, костюмеры и парикмахеры певицы с одной стороны и Хованова и ее друг с другой хватают друг друга за руки и толкаются.
По словам Ховановой, конфликт начался из-за того, что большая команда Лопес не давала ей подняться в ее номер, и грубо отреагировала на просьбы позволить ей это. Они оскорбляли россиянку, смеялись над ней, а в какой-то момент даже ударили по лицу.
«Я направилась к выходу, громко крича, чтоб вызывали полицию и звали охрану, но на меня напали сзади, потянув за волосы», — добавила Хованова, не уточнив, как намерена поступить дальше.
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Шоу-бизнес , Видео , Другое , Общество , Дженнифер Лопес , РЕН ТВ , Санкт-Петербург
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