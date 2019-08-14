Команда Дженнифер Лопес избила москвичку

Члены команды Дженнифер Лопес оскорбили и ударили по лицу москвичку, рассказала РЕН ТВ она сама.

11 августа американская певица дала концерт в Санкт-Петербурге . В один из вечеров незадолго до или вскоре после выступления в лобби отеля, в котором жили и команда Лопес, и туристка из Москвы Алена Хованова, произошла потасовка.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как танцоры, костюмеры и парикмахеры певицы с одной стороны и Хованова и ее друг с другой хватают друг друга за руки и толкаются.

По словам Ховановой, конфликт начался из-за того, что большая команда Лопес не давала ей подняться в ее номер, и грубо отреагировала на просьбы позволить ей это. Они оскорбляли россиянку, смеялись над ней, а в какой-то момент даже ударили по лицу.