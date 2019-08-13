«Ничего святого!»: Бузова назвала себя блокадницей

Певица и телеведущая Ольга Бузова назвала себя в видеоролике в Instagram «блокадницей», вызвав шквал возмущения от подписчиков.

На странице Бузовой в соцсети был размещен видеоролик, в котором она облизывает тарелку, шутливо отворачиваясь и говоря, что «вкусно же».

«Я блокадница!» — заявила, смеясь, телеведущая.

Подписчики резко отреагировали на слова Ольги Бузовой, заявив, что она не имеет права «даже упоминать жителей блокадного Ленинграда».

«Некрасиво конечно упоминать о блокадниках, сидя в золотом купальнике и смеясь …люди столько пережили, неуважительно такое говорить и шутить на эту тему», — написала yulia_sisv (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

«Я "блокадница"? Совсем что ли "с дуба рухнула?" ничего святого! Приравняла себя к ленинградцам военных лет!» — раскритиковала певицу akinina6911

Часть пользователей соцстети также назвали ролик «наигранным» и отметили, что совершенно ничего смешного тут нет. Однако были и комментарии в поддержку Бузовой, авторы которых назвали ее «очень красивой и легкой».