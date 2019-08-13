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Перед смертью Вилли Токарев стал жертвой аферистов 

Рамблер + ещё 2 7 минут назад
Вилли Токарев перед смертью потерял 27 тысяч долларов
Близкий друг Вилли Токарева Владимир Михайлов заявил, что перед смертью певец потерял крупную сумму денег, приобретя усилитель звука для музыкальной студии. Об этом сообщает «Собеседник».
По словам Михайлова, некие музыканты убедили Токарева купить устройство, так как знали, что он не жалеет денег на аппаратуру и сопутствующие товары. В своей московской квартире он организовал настоящую студию.
«За этот усилитель он отдал 27 тысяч долларов [почти 1,8 миллиона рублей]. Уже на месте понял, что это совершенно бесполезная вещь, которая ему никак не пригодится в работе», — заявил друг певца.
Михайлов отметил, что Токарев пытался вернуть хотя бы половину суммы и очень переживал из-за этой сделки.
Шоу-бизнес , Видео , Вилли Токарев , Владимир Михайлов
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