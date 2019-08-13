Эдита Пьеха поздравила внука раритетным снимком

Снимок, на котором они вместе с маленьким Стасом стоят у микрофона, Эдита Пьеха сопроводила хештегами, среди которых: #СтасПьеха #деньрождения #музыка #династия #Семейныйальбом.

В комментариях к записи поклонники певицы присоединились к поздравлениям Стаса Пьехи с днем рождения, пожелав ему, в том числе, и не забывать свою звездную бабушку.

«Вы всегда красивая, вы эталон женщины! И у вас талантливый внук Стас!С Днём Рождения!Хочу пожелать, чтоб, Стас, как, можно чаще приезжал и звонил к Эдиты Станиславовны», — написала ignatenkoirina67 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

«Две звезды», — отметила svetlanaranevskaia.

По данным издания Teleprogramma.pro, сегодня, 13 августа, Стасу Пьехе исполнилось 39 лет. Ранее в различных интервью он рассказывал о помощи бабушки в избавлении от наркотической зависимости.

По словам певца, Эдита Пьеха привезла его в элитную московскую клинику и запретила отпускать внука из больницы.

Стас Пьеха прославился как певец, приняв участие в проекте «Фабрика звезд».