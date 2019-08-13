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Эдита Пьеха поздравила внука раритетным снимком 

Рамблер + ещё 1 47 минут назад
Фото: @wolfieha
Певица Эдита Пьеха в своем Instagram выложила фотографию с внуком — музыкантом Стасом Пьехой, поздравив его с днем рождения.
Снимок, на котором они вместе с маленьким Стасом стоят у микрофона, Эдита Пьеха сопроводила хештегами, среди которых: #СтасПьеха #деньрождения #музыка #династия #Семейныйальбом.
В комментариях к записи поклонники певицы присоединились к поздравлениям Стаса Пьехи с днем рождения, пожелав ему, в том числе, и не забывать свою звездную бабушку.
«Вы всегда красивая, вы эталон женщины! И у вас талантливый внук Стас!С Днём Рождения!Хочу пожелать, чтоб, Стас, как, можно чаще приезжал и звонил к Эдиты Станиславовны», — написала ignatenkoirina67 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
«Две звезды», — отметила svetlanaranevskaia.
По данным издания Teleprogramma.pro, сегодня, 13 августа, Стасу Пьехе исполнилось 39 лет. Ранее в различных интервью он рассказывал о помощи бабушки в избавлении от наркотической зависимости.
По словам певца, Эдита Пьеха привезла его в элитную московскую клинику и запретила отпускать внука из больницы.
Стас Пьеха прославился как певец, приняв участие в проекте «Фабрика звезд».
Комментарии
Шоу-бизнес , Стас Пьеха , Эдита Пьеха
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