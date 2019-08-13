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Киркорова уличили в изменах 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: Instagram
Филипп Киркоров изменяет Кате Гусевой с Алисой Бартовой, заявила «Дням.ру» сама Гусева.
Алиса Бартова — бизнесвумен, Катя Гусева — диджей. В прошлом году СМИ сообщили, что Киркоров встречается с последней, так как они стали часто вместе появляться на красных дорожках.
«Как мне кажется, Филипп мне изменяет с Алисой Бартовой», — заявил Гусева смеясь, подтвердив свои подозрения тем, что в 2019-м певца можно видеть на светских мероприятиях чаще с бизнесвумен, чем с ней.
При этом девушка подчеркнула, что по-прежнему является любимым и официальным диджеем Киркорова — пишет все его ремиксы.
Кроме того, Гусева призналась, что считает коллегу щедрым, красивым, заботливым, интеллигентным; что с радостью стала бы его женой; что они созваниваются два-три раза в неделю; что бывала в квартире певца; что его дети называют ее Катей («Не мамой!»); что, наконец, ее 15-летняя дочь — отличница, прекрасный художник и очень закрытый человек, светскую жизнь не любит, а стать хочет дизайнером или архитектором.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров
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