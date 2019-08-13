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«Она замкнулась»: Успенская о проблемах с дочерью после аварии 

Рамблер + ещё 3 57 минут назад
Фото: @uspenskayalubov_official
По словам певицы Любови Успенской, проблемы в общении с дочерью начались после ее переезда в США и усугубились после серьезного падения Татьяны с велосипеда. Об этом пишет «СтарХит».
По данным издания, Татьяна — единственная дочь певицы. Любовь Успенская стала мамой в 35 лет и с тех пор считает дочь главным человеком в своей жизни.
«Она все мне доверяла. Однажды даже позвонила и рассказала, что впервые была с мужчиной. Вот такой у нас уровень доверия был. Потом дочь переехала в США, и там что-то произошло, Таня отдалилась. После аварии она еще больше замкнулась. Тот несчастный случай очень повлиял на ее душевное состояние», — заявила Успенская.
Издание напомнило, что Татьяна сломала челюсть, упав с велосипеда. Ей несколько сложных операций, но реабилитация продолжается до сих пор.
«Она сейчас в Испании, лежит в клинике. Надеюсь, когда это все закончится, я верну свою прежнюю подругу Таню», — рассказала Любовь Успенская.
По словам певицы, она делилась с дочерью даже тем, чего не знали родители, а сейчас ей кажется, что «перелюбила» ее.
Ранее Любовь Успенская в своем Instagram призналась, что пока не хочет думать о внуках, а хочет рожать еще детей. И привела в пример Аллу Пугачеву и Максима Галкина, которые растят двойняшек.
Комментарии
Шоу-бизнес , Любовь Успенская , Максим Галкин , Алла Пугачева , StarHit , США
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