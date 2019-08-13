«Она замкнулась»: Успенская о проблемах с дочерью после аварии

По словам певицы Любови Успенской, проблемы в общении с дочерью начались после ее переезда в США и усугубились после серьезного падения Татьяны с велосипеда. Об этом пишет «СтарХит».

По данным издания, Татьяна — единственная дочь певицы. Любовь Успенская стала мамой в 35 лет и с тех пор считает дочь главным человеком в своей жизни.

«Она все мне доверяла. Однажды даже позвонила и рассказала, что впервые была с мужчиной. Вот такой у нас уровень доверия был. Потом дочь переехала в США, и там что-то произошло, Таня отдалилась. После аварии она еще больше замкнулась. Тот несчастный случай очень повлиял на ее душевное состояние», — заявила Успенская.

Издание напомнило, что Татьяна сломала челюсть, упав с велосипеда. Ей несколько сложных операций, но реабилитация продолжается до сих пор.

«Она сейчас в Испании, лежит в клинике. Надеюсь, когда это все закончится, я верну свою прежнюю подругу Таню», — рассказала Любовь Успенская.

По словам певицы, она делилась с дочерью даже тем, чего не знали родители, а сейчас ей кажется, что «перелюбила» ее.