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Цымбалюк-Романовская заявила о желании поговорить с Джигарханяном 

Рамблер + ещё 2 2 часа назад
Фото: @vitalinaromanovskaya
Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская пожаловалась «Дни.ру», что не видела актера два года и ей мешают связаться с ним.
Цымбалюк-Романовская также подчеркнула, что хотела бы узнать от Армена Джигарханяна, что он лично думает по поводу квартиры, где они должны были жить вместе.
«Что значит обобрали? Народный артист должен был жить все время со мной в квартире, которую он выбрал, которую для него обставили, в которой до сих пор прописан. Мы просто не знаем, где сейчас народный артист и что он сам думает по этому поводу», — пояснила пианистка.
По ее словам, с бывшим мужем они не виделись два года, он исчез из ее жизни и не выходит на связь.
«Это происходит не только со мной, из его бывшего окружения люди пытались с ним связаться, родственники, но Армена Борисовича подпускают только к тем, к кому считают нужным», — заявила Виталина Цымбалюк-Романовская.
Она также подчеркнула, что гордится тем, какой женой была известному актеру.
«С тех пор как Армен Борисович находится в другом месте пребывания, к сожалению, он ни на сцену не выходит, ни интервью не дает, и мы его потеряли в информационном поле зрения. Мы с Арменом Борисовичем жили и оформляли отношения так, как этого хотел Армен Борисович», — пояснила Цымбалюк-Романовская.
Брак актера и Виталины Цымбалюк-Романовской был расторгнут в ноябре 2017 года Адвокат Армена Джигарханяна Евгений Парфенов рассказал, что Цымбалюк-Романовская не возражала против развода. В свою очередь приемный сын актера Степан Джигарханян заявил «Собеседнику», что тема бывшей жены его отца и развода с ней в семье не поднимается и «этот этап воспринимают как прошедший, ошибочный».
Комментарии1
Шоу-бизнес , Евгений Парфенов , Степан Джигарханян , Армен Джигарханян
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